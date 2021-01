Quelli che il calcio, gli ospiti del 24 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24 gennaio 2021, alle 14:00 su Raidue, va in onda l’undicesima puntata della 28esima edizione di Quelli che il calcio, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi gli ospiti ed i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’undicesima puntata, saranno ospiti due atleti del passato e del presente dello sport azzurro: Massimiliano Rosolino, pluricampione di nuoto, e l’arrampicatrice Federica Mingolla. Sarà però l’attualità calcistica a tenere impegnati gli ospiti, perché tra mezzogiorno e il primo pomeriggio saranno impegnate Juventus e Napoli, entrambe reduci della Supercoppa ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 24, alle 14:00 su Raidue, va in onda l’undicesima puntata della 28esima edizione diche il, lo storico programma della domenica pomeriggio condotto anche quest’anno da Luca Bizarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran. Come sempre, numerosi glied i collegamenti previsti, ma anche i momenti di comicità e di musica, per un pomeriggio che parlerà di sport ma anche di temi d’attualità. Nell’undicesima puntata, sarannodue atleti del passato e del presente dello sport azzurro: Massimiliano Rosolino, pluricampione di nuoto, e l’arrampicatrice Federica Mingolla. Sarà però l’attualità calcistica a tenere impegnati gli, perché tra mezzogiorno e il primo pomeriggio saranno impegnate Juventus e Napoli, entrambe reduci della Supercoppa ...

borghi_claudio : Chissà se Bonafede ha capito che se dicono ai suoi 'amici' M5S che la condizione per far arrivare alcuni Ciampolill… - stanzaselvaggia : Sono state vaccinate (con prime dosi) 1.300.000 persone in Italia. Nessun morto. Nessuna reazione allergica grave.… - GassmanGassmann : Quelli che non si sbilanciano mai, i doppioscarpisti, li detesto più di quelli che dicono cose che non condivido...… - Hartmann_TWT : RT @monicanote73: Ma poi che sarà mai 'sta manìa di voler andare d'accordo con tutti! Io voglio i 'miei pochi'. Quelli che quando li leg… - ziazip_paola : RT @MassimoGalli51: Che i concetti di letalità e mortalità non siano ovvi per tutti è giustificabile. Ma in bocca ai politici quelli di #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Su Rai2 "Quelli che il calcio" - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Ambiente, un nuovo drammatico appello della comunità scientifica

La comunità internazionale continui come se niente fosse: come se si fosse scherzato. Ma non c’è nulla da scherzare... (continua a leggere) ...

Giochi in uscita Simulazione pubblicati da Sigma Entertainment

Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...

La comunità internazionale continui come se niente fosse: come se si fosse scherzato. Ma non c’è nulla da scherzare... (continua a leggere) ...Dedicato cervello e anima a tutti quelli che i videogiochi li hanno nel sangue, Multiplayer.it è il punto di riferimento italiano per l'intrattenimento del presente e del futuro. Preparatevi ad essere ...