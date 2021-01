L’Accademia della Crusca rilancia | il distanziamento? «Fisico» | non «sociale»

Leggi su open.online

(Di domenica 24 gennaio 2021) È, non. Quel– che abbiamo imparato a conoscere come una delle misure fondamentali per combattere i contagi da Coronavirus da quando è cominciata la terribile emergenza sanitaria in cui siamo immersi e immerse ormai da un anno – che chiamiamo “” dovrebbe invece essere definito “”. È l’appello linguistico – una volta per tutte – delche sul suo sito risponde ai dubbi di lettori e lettrici. Insieme a lockdown, la locuzione «si è diffusa capillarmente in italiano», si legge sul sitosecolare istituzione fiorentina, «e subito è stata ripresa e trasmessa dalla stampa nazionale». Ma da subito l’utilizzo «diè ...