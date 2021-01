Il Napoli cade a Verona La Juve torna a vincere 

(Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Ilnon riesce a lasciarsi alle spalle la sconfitta nella finale di Supercoppa con la, rimediando una sconfitta anche al Bentegodi contro un grande. Successo 3-1 in rimonta per la squadra di Juric, che ribalta l'iniziale vantaggio di Lozano con le reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Colpo duro per gli uomini di Gattuso, costretti a scivolare al sesto posto visti i sorpassi die Atalanta. Appena 10 secondi sul cronometro e i partenopei si ritrovano immediatamente avanti con il gol lampo di Lozano, che con la complicità di Dimarco (intervento a vuoto) si ritrova davanti a Silvestri e lo batte per l'1-0. Al 20' e' ancora protagonista l'attaccante messicano, ma stavolta in maniera sfortunata si trova sulla traiettoria di tiro di Demme, salvando praticamente il. I ...

Radio1Rai : ? #Milan ko ma campione d'inverno, pari #Inter. La #Juventus si avvicina al vertice, il #Napoli cade a Verona. ???… - infoitsport : Il Napoli cade al Bentegodi, il Verona vince in rimonta 3-1 - MediasetTgcom24 : Serie A: il Napoli cade a Verona, il Genoa batte il Cagliari #veronanapoli - IzzoEdo : RT @LaStampa: Il Napoli cade al Bentegodi, il Verona vince in rimonta 3-1 - marinacor91 : RT @Radio1Rai: ? #Milan ko ma campione d'inverno, pari #Inter. La #Juventus si avvicina al vertice, il #Napoli cade a Verona. ??? Dite la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cade

Perdere una partita in cui sei in vantaggio ancora prima di scendere in campo. Capita colpevolmente a un Napoli confuso e infelice e che non ha metabolizzato le scorie della Supercoppa. Ora si ritrova ...Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, il Napoli di Gattuso perde anche in campionato. Azzurri k.o. a Verona per 3-1.