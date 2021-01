De Laurentiis furioso con Gattuso e Giuntoli (e anche la squadra mormora) (Di domenica 24 gennaio 2021) In privato, Aurelio De Laurentiis è furioso con Gattuso e Giuntoli. Già nei giorni scorsi, a dispetto delle veline che circolano copiose da quando Gattuso è arrivato a Napoli, il presidente – sempre in privato – si è più volte lamentato della situazione del Napoli. In realtà, dopo la Supercoppa, De Laurentiis era furibondo con l’allenatore. Altro che complimenti. De Laurentiis ha preteso spiegazioni sul crollo mentale, sul perché la squadra fosse venuta meno in un altro appuntamento decisivo. Dopo Reggio Emilia, Verona. E adesso De Laurentiis ha rotto gli indugi. Non ha preso alcuna decisione, per ora, e francamente non sappiamo nemmeno se la prenderà. Perché un conto è lamentarsi privatamente di Gattuso e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) In privato, Aurelio Decon. Già nei giorni scorsi, a dispetto delle veline che circolano copiose da quandoè arrivato a Napoli, il presidente – sempre in privato – si è più volte lamentato della situazione del Napoli. In realtà, dopo la Supercoppa, Deera furibondo con l’allenatore. Altro che complimenti. Deha preteso spiegazioni sul crollo mentale, sul perché lafosse venuta meno in un altro appuntamento decisivo. Dopo Reggio Emilia, Verona. E adesso Deha rotto gli indugi. Non ha preso alcuna decisione, per ora, e francamente non sappiamo nemmeno se la prenderà. Perché un conto è lamentarsi privatamente die ...

Dopo la Juve De Laurentiis aveva preteso spiegazioni da Gattuso. Ha preso le distanze dai due e filtrano malumori dallo spogliatoio ...

