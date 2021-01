Coronavirus | Pfizer | «Consegne a regime dalla prossima settimana» L’Ue annuncia azioni legali sui ritardi

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo lo stop alla produzione,è pronta a riprendere ledel vaccino contro il: «la fornitura tornerà a». Ad assicurarlo è la stessa azienda statunitense contattata da SkyTg 24. «Dall’8 al 18 gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c’è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di Puurs – chiarisce-. Con la decisione del governo di somministrare 6 dosi anziché 5,ha ridotto il numero di fiale, ma non di dosi previste, che resta lo stesso. Quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi che non è il conteggio delle fiale». Il contratto stipulato tra ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 210.442 casi di positività, 1.208 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...I vaccini non riuscirebbero ad impedire una forma più grave di Covid-19. E se i vaccinati dovessero infettarsi potrebbero trasmettere il virus ...