Cagliari | ufficiale il rinnovo di Eusebio Di Francesco sino al 2023

(Di domenica 24 gennaio 2021) “Come annunciato dal presidente Giulini nel post-gara di Genoa-, il Club ha raggiunto l’accordo conDiper il prolungamento del suo contratto che lo legherà al Clubal 30 giugno“. Lo si legge in una nota delCalcio pubblicata sul proprio sito dove si ufficializza ildel contratto diDial: una mossa di fiducia che fortifica ancor di più il rapporto tra l’ex tecnico della Roma e la dirigenza sarda. “In settimana abbiamo rinnovato il contratto a mister Diper un altro anno così da trasmettergli ancora più forza, solidità e dimostrargli quanto crediamo in lui – ha detto Giulini ai microfoni di Sky ...

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco è in piena crisi. Lo 0-1 subìto in casa del Genoa ha sancito la settima sconfitta consecutiva (sei in Serie A, una in Coppa Italia) per la formazione sarda, che si ...Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato la società rossoblù ha avviato i contatti con l’entourage dell’ex Inter e Juventus Il Cagliari ha preso contatto con Kwadwko Asamoah. L’ex esterno di ...