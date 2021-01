Brasile, altro disastro aereo: morti quattro calciatori e il presidente (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora un dramma proveniente dal Brasile. Dopo la Chapecoense, hanno perso la vita quattro calciatore e il presidente Lucas Meira del Palmas Ancora una tragedia in Brasile. Dopo il disastro aereo della Chapecoense, ecco che pochi minuti fa hanno perso la vita quattro calciatori, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e il presidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora un dramma proveniente dal. Dopo la Chapecoense, hanno perso la vitacalciatore e ilLucas Meira del Palmas Ancora una tragedia in. Dopo ildella Chapecoense, ecco che pochi minuti fa hanno perso la vita, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e ilL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La squadra brasiliana si stava preparando ad affrontare Vila Nova a Goiânia per la Green Cup, quando l'aereo su cui viaggiavano è precipitato ...

