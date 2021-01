Bonus edicole: possibile richiederlo anche nel 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Bonus edicole torna anche nel 2021. Dal 21 gennaio 2021 e fino al 28 febbraio 2021, i rivenditori di giornali e di periodici possono infatti richiedere il Bonus edicole che consiste in un incentivo una tantum dedicata a questa categoria di lavoratori. Vediamo nel dettaglio cos'è questo Bonus, a chi spetta e come richiederlo in modo corretto. Cos'è il Bonus edicole Il Bonus edicole è stato introdotto dall'articolo 6-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020. Si tratta di un incentivo una tantum fino a 1.000 euro riservato alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Iltornanel. Dal 21 gennaioe fino al 28 febbraio, i rivenditori di giornali e di periodici possono infatti richiedere ilche consiste in un incentivo una tantum dedicata a questa categoria di lavoratori. Vediamo nel dettaglio cos'è questo, a chi spetta e comein modo corretto. Cos'è ilIlè stato introdotto dall'articolo 6-ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020. Si tratta di un incentivo una tantum fino a 1.000 euro riservato alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi ...

