Binetti (Udc) scettica sulla rifoma di giustizia: 'Minaccia la privacy, c'è sapore di Grande Fratello' (Di domenica 24 gennaio 2021) Per Paola Binetti, senatrice Udc, "la crisi di governo sta assumendo i connotati inquietanti che ruotano intorno alla relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede". "Il tema della giustizia" continua ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Per Paola, senatrice Udc, "la crisi di governo sta assumendo i connotati inquietanti che ruotano intorno alla relazione del Guardasigilli Alfonso Bonafede". "Il tema della" continua ...

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Elezioni più vicine? Purtroppo sì”. Binetti (Udc) apre a Conte: “Interessata a progetto centrist… - CrisGnesutta : RT @CrisGnesutta: Non è da escludere che l' #Udc chieda al prof. #Conte l' elezione di #Casini al #Quirinale, in cambio del sostegno dell'… - Mariang47614228 : RT @italiana__doc: #Binetti (Udc): “Per salvare questa legislatura sono pronta a tutto'. Pronta a tutto per salvare la poltrona. Alla doma… - CarloAsnaghi : RT @italiana__doc: #Binetti (Udc): “Per salvare questa legislatura sono pronta a tutto'. Pronta a tutto per salvare la poltrona. Alla doma… - vinclem : La Binetti ha letto Travaglio, stamattina? Ha ancora intenzione di correre in soccorso del governo Conte? #crisidigoverno #udc -