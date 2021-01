Zona rossa per 'errore' in Lombardia, class action dei commercianti (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Dopo la conferma sui gravi errori' che 'hanno bloccato la Regione Lombardia nella Zona rossa, le associazioni di commercianti e imprenditori hanno deciso di proporre una class action contro i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Dopo la conferma sui gravi errori' che 'hanno bloccato la Regionenella, le associazioni die imprenditori hanno deciso di proporre unacontro i ...

petergomezblog : La Lombardia è finita sette giorni in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, ma l’Iss documenti alla ma… - giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - frankiehinrgmc : • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona aranc… - brichiel : RT @ElioLannutti: Lombardia finita in zona rossa per un errore sui dati: «Migliaia di guariti conteggiati come ancora positivi» Ed i saput… - bozz_ferrari : RT @mgabrielladavid: Chi risarcirà le attività bloccate in zona rossa perché Fontana ed i suoi accoliti leghisti non sanno contare ? #TANA… -