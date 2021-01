‘Uomini e Donne’ | Alessandra Gallocchio e Salvatore Angelucci sono tornati insieme | l’annuncio

Leggi su isaechia

(Di sabato 23 gennaio 2021) Era ormai notizia certa che tra l’influncere l’ex tronista di Uomini e Donnefosse scoppiata una crisi. La lite tra i due, poi, sembrava fosse rientrata, come segnalato da alcuni indizi pubblicati sui profili Instagram. Solo nelle ultime ore, però, c’è stata la conferma ufficiale del ritorno di fiamma tra la, come riportato da un post Instagram pubblicato dalla ragazza: RicominciAMO da qui. View this post on Instagram A post shared by ???ss????? ?????????? (@disperatamente ale) La foto, oltre a mostrare, ritrae anche un cane che la coppia ha deciso di accogliere in famiglia. E voi cosa ne pensate dell’amore tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e ...