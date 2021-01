Traffico Roma del 23-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di Tor Cervara e Tor Sapienza chiusa per incidente proprio via di Tor Cervara tra Eneide e Piazza De Cupis sempre a Tor Sapienza chiusa per allagamento la via Collatina all’altezza di via capranesi all’inquilino lavori di potatura su via di Santa Croce in Gerusalemme 3 a via Statilia Viale Manzoni possibili difficoltà di circolazione e proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio frequente la formazione di rallentamenti e code delle ore di maggior transito per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e ...