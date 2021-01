Toti invoca un ' gabinetto di guerra' | ' Nessuno può chiamarsi fuori'

(Di sabato 23 gennaio 2021) Mentre Salvini e Meloni premono per il voto, Meloni con più convinzione di Salvini bisogna dire, Giovanni- come già aveva fatto intendere ieri - cerca di mantenersi più moderato possibile. Il ...

globalistIT : Il Presidente della Liguria usa toni apocalittici, ma si mette di traverso a #Salvini e #Meloni...ecco cosa ha dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti invoca

Globalist.it

Il Presidente della Liguria non pensa ci siano le condizioni per andare alle urne, ma che l'unica soluzione per la fine della crisi sia un governo di unità nazionale ...Caos Roma e toto-nomi, l'ira dei tifosi esplode sul web: 'Ora paghino tutti'. vedi letture. E scatta il toto-nomi per il dopo Fonseca, anche Spalletti ter. - ROMA, 20 GEN - Il derby perso malissimo e ...