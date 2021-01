TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per Malcuit (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, non c’è solo la Fiorentina su Malcuit. Adesso si è fatto avanti anche lo Spartak Mosca, che ha chiesto al Napoli il suo terzino. Il portale di mercato scrive: “Non solo Fiorentina. Su Kevin Malcuit del Napoli si è inserito anche lo Spartak Mosca. La società russa, fresca di cessione di Aleksandr Kokorin proprio ai viola, ha bussato alla porta del Napoli per il terzino destro francese”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, non c’è solo la Fiorentina su. Adesso si è fattoanche lo, che ha chiesto al Napoli il suo terzino. Il portale di mercato scrive: “Non solo Fiorentina. Su Kevindel Napoli si è inserito anche lo. La società russa, fresca di cessione di Aleksandr Kokorin proprio ai viola, ha bussato alla porta del Napoli per il terzino destro francese”. L'articolo ilNapolista.

napolista : TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per #Malcuit Non solo Fiorentina. La società russa ha bussato alle porte del Nap… - tuttonapoli : Tmw - Malcuit, non solo Fiorentina: c'è l'inserimento dello Spartak - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Non solo la Fiorentina, su Malcuit si inserisce anche lo Spartak Mosca - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Non solo la Fiorentina, su Malcuit si inserisce anche lo Spartak Mosca - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Non solo la Fiorentina, su Malcuit si inserisce anche lo Spartak Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : TMW Spartak TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per Malcuit - ilNapolista IlNapolista TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per Malcuit

TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per Malcuit. Non solo Fiorentina. La società russa ha bussato alle porte del Napoli per il terzino ...

TMW - Non solo la Fiorentina, su Malcuit si inserisce anche lo Spartak Mosca

Non solo Fiorentina. Su Kevin Malcuit del Napoli si è inserito anche lo Spartak Mosca. La società russa, fresca di cessione di Aleksandr Kokorin proprio ai viola, ha bussato alla porta del Napoli per ...

TMW: lo Spartak Mosca si fa avanti per Malcuit. Non solo Fiorentina. La società russa ha bussato alle porte del Napoli per il terzino ...Non solo Fiorentina. Su Kevin Malcuit del Napoli si è inserito anche lo Spartak Mosca. La società russa, fresca di cessione di Aleksandr Kokorin proprio ai viola, ha bussato alla porta del Napoli per ...