“Ti fanno il lavaggio del cervello”. Il GF Vip trema, la pensantissima accusa arriva da un ex concorrente (Di sabato 23 gennaio 2021) Lidia Vella è stata una concorrente del Grande Fratello nel 2105. Quell’edizione fu vinta da Federica Lepanto e Lidia è stata al centro di un triangolo amoroso insieme ad Alessandro Calabrese (il suo fidanzato all’epoca) e la vincitrice. Attualmente Lidia Vella è una web influencer ed è tornata a vivere a Catania, dopo aver vissuto a Roma. È opinionista del programma radiofonico Non succederà più e qualche volta è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. In Sicilia ha incontrato un nuovo amore la cui identità è ad oggi top secret. È chiaro però che si tratta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno Lidia è tornata alla ribalta per via del suo presunto flirt con Sammy Hassan, ex corteggiatore di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto) Nelle ultime ore Lidia Vella è tornata a far parlare di sé dopo che su Instagram uno dei suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Lidia Vella è stata unadel Grande Fratello nel 2105. Quell’edizione fu vinta da Federica Lepanto e Lidia è stata al centro di un triangolo amoroso insieme ad Alessandro Calabrese (il suo fidanzato all’epoca) e la vincitrice. Attualmente Lidia Vella è una web influencer ed è tornata a vivere a Catania, dopo aver vissuto a Roma. È opinionista del programma radiofonico Non succederà più e qualche volta è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso. In Sicilia ha incontrato un nuovo amore la cui identità è ad oggi top secret. È chiaro però che si tratta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno Lidia è tornata alla ribalta per via del suo presunto flirt con Sammy Hassan, ex corteggiatore di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto) Nelle ultime ore Lidia Vella è tornata a far parlare di sé dopo che su Instagram uno dei suoi ...

Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Ex concorrente spara a zero contro il Grande Fratello: “Prima ti indeboliscono e poi ti fanno il lavaggio del cervello” h… - Novella_2000 : Ex concorrente spara a zero contro il Grande Fratello: “Prima ti indeboliscono e poi ti fanno il lavaggio del cerve… - GossipItalia3 : «Al ‘GF’ fanno il lavaggio del cervello…», ex concorrente choc: “In depressione per 3 anni” #gossipitalianews - Haavara3 : @alifeina_bag Non è cecità, son vittime. Il piano della Fabian di cui Huxley faceva parte ha coinvolto le migliori… - CangemiAnnarita : RT @IsaeChia: ‘#GrandeFratello’, ex gieffina racconta cosa accade nel confessionale: “Ti indeboliscono la mente e ti fanno il lavaggio del… -