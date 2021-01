Sondaggi: gli italiani non vogliono le elezioni (Di sabato 23 gennaio 2021) In questi giorni vi abbiamo raccontato come i Sondaggi delle ultime ore non abbiano premiato chi ha scatenato la crisi di governo. L’averla innescata non ha certo fatto bene al partito di Matteo Renzi, che nell’ultima settimana ha perso lo 0,6 per cento, secondo i Sondaggi Index Research presentati a Piazzapulita. Oggi Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustra un altro aspetto emblematico. Gli italiani che hanno capito perché è nata la crisi sono ancora meno della settimana scorsa. Ma soprattutto solo uno su cinque vorrebbe andare ad elezioni in questo momento. Sempre di più comunque di quelli che preferirebbero che l’esecutivo di Conte fosse sostituito da un governo di centrodestra: Dopo il voto di fiducia è opinione diffusa (53%) che il governo si sia indebolito, perché oggi può contare su una maggioranza ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) In questi giorni vi abbiamo raccontato come idelle ultime ore non abbiano premiato chi ha scatenato la crisi di governo. L’averla innescata non ha certo fatto bene al partito di Matteo Renzi, che nell’ultima settimana ha perso lo 0,6 per cento, secondo iIndex Research presentati a Piazzapulita. Oggi Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustra un altro aspetto emblematico. Gliche hanno capito perché è nata la crisi sono ancora meno della settimana scorsa. Ma soprattutto solo uno su cinque vorrebbe andare adin questo momento. Sempre di più comunque di quelli che preferirebbero che l’esecutivo di Conte fosse sostituito da un governo di centrodestra: Dopo il voto di fiducia è opinione diffusa (53%) che il governo si sia indebolito, perché oggi può contare su una maggioranza ...

Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera illustra un altro aspetto emblematico. Gli italiani che hanno capito perché è nata la crisi sono ancora meno della settimana scorsa. Ma soprattutto solo uno s ...

Il sondaggio svela il futuro Cosa accadrà dopo la crisi

Gli elettori non gradiscono una maggioranza di voti raccattati, ma preferiscono di gran lunga il centrodestra: la coalizione sfiora il 50% con 210 seggi.

