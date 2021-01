Sanremo, Locatelli: 'Sia occasione per promozione vaccini' (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gennaio 2021 'Le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico. Il Festival di Sanremo non fa eccezione. A questo ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gennaio 2021 'Le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico. Il Festival dinon fa eccezione. A questo ...

zazoomblog : Sanremo Amadeus: Tutti compatti o rimandiamo al 2022 ma Locatelli precisa: Le regole valgono per tutti - #Sanremo… - mammaparole3 : RT @MediasetTgcom24: Sanremo, Amadeus: 'Tutti compatti o rimandiamo al 2022', ma Locatelli precisa: 'Le regole valgono per tutti' #sanremo… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Sanremo2021, c'è l'ok degli esperti. Locatelli: «Come gli altri eventi pubblici». Rezza: «Speriamo nelle canzoni...» https://… - leggoit : #Sanremo2021, c'è l'ok degli esperti. Locatelli: «Come gli altri eventi pubblici». Rezza: «Speriamo nelle canzoni..… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Sanremo, Amadeus: 'Tutti compatti o rimandiamo al 2022', ma Locatelli precisa: 'Le regole valgono per tutti' #sanremo… -