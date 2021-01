Roma-Spezia 4-3: decide Pellegrini in pieno recupero (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma Spezia 4-3. La sfida all’Olimpico, valida per la 19° giornata di campionato di Serie A, si conclude con un successo dei padroni di casa. Al 17? Mayoral blocca la partita e Piccoli pareggia poco dopo. A inizio ripresa Mayoral firma il vantaggio giallorosso e subito dopo Karsdorp fa il tris, ma al 59? Farias accorcia le distanze. Al 90? l’ex Verde approfitta di un liscio di Smalling e pareggia, ma al 92? Pellegrini regala la vittoria alla Roma. Terzo confronto in tutte le competizioni tra Roma e Spezia, dopo i due incontri di Coppa Italia, quello del 2015/2016, che ha visto i liguri qualificarsi dopo i calci di rigore, e quello di martedì, che ha decretato ancora una volta l’eliminazione della Roma dalla competizione. I giallorossi stanno vivendo infatti un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021)4-3. La sfida all’Olimpico, valida per la 19° giornata di campionato di Serie A, si conclude con un successo dei padroni di casa. Al 17? Mayoral blocca la partita e Piccoli pareggia poco dopo. A inizio ripresa Mayoral firma il vantaggio giallorosso e subito dopo Karsdorp fa il tris, ma al 59? Farias accorcia le distanze. Al 90? l’ex Verde approfitta di un liscio di Smalling e pareggia, ma al 92?regala la vittoria alla. Terzo confronto in tutte le competizioni tra, dopo i due incontri di Coppa Italia, quello del 2015/2016, che ha visto i liguri qualificarsi dopo i calci di rigore, e quello di martedì, che ha decretato ancora una volta l’eliminazione delladalla competizione. I giallorossi stanno vivendo infatti un ...

