...più forte ragazzi: quando Bud Spencer decollò in aereo e scatenò il panico (Di sabato 23 gennaio 2021) Bud Spencer decollò usando un aereo di scena durante le riprese di ...più forte ragazzi lasciando di stucco la troupe e i produttori della pellicola. Durante le riprese di ...più forte ragazzi!, film del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, Bud Spencer decise di decollare da solo con un aereo di scena, pur non possedendo il brevetto di volo, lasciando di stucco la troupe del film, scatenando il panico e facendo prendere un mezzo infarto al produttore della pellicola. L'attore in seguito portò a termine un atterraggio definito "a quaglia", ovvero effettuato a balzi, sulla pista, nel disperato tentativo di fermarsi. Nel 1975 Spencer ottenne la licenza di pilota di aeroplani e elicotteri per Italia, Svizzera ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 gennaio 2021) Budusando undi scena durante le riprese di ...piùlasciando di stucco la troupe e i produttori della pellicola. Durante le riprese di ...più!, film del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, Buddecise di decollare da solo con undi scena, pur non possedendo il brevetto di volo, lasciando di stucco la troupe del film, scatenando ile facendo prendere un mezzo infarto al produttore della pellicola. L'attore in seguito portò a termine un atterraggio definito "a quaglia", ovvero effettuato a balzi, sulla pista, nel disperato tentativo di fermarsi. Nel 1975ottenne la licenza di pilota di aeroplani e elicotteri per Italia, Svizzera ...

