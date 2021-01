Nessuno sale sul carro se non c’è il vincitore Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ma insomma che fine ha fatto? Dov’è finito un classico della politica italiana, l’effetto bandwagon, nostranamente tradotto come salto della quaglia o corsa suldel? Avrebbe dovuto essere la carta vincente di Giuseppe Conte, la mordacchia per Matteo Renzi e i suoi mefitici funambolismi; lo scudo di Pd e M5S verso un patto di un governo e di legislatura; la conferma che la forza attrattiva dell’esecutivo con “i ministri del mondo” non è una boutade bensì la polizza che garantisce il premio più grande: la scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Invece no, il wagon (traduzione inglese di “zzone”) è incidentato e la band – a parte qualche singolo, stranito e incerto – non si appalesa, almeno per ora, e le premesse non sono esaltanti. Di conseguenza la maggioranza giallorossa si sfibra, Italia Viva è il pezzo ...