Morire di social challenge | la bimba di Palermo e gli altri casi eclatanti in Italia e nel mondo

(Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – E’ di oggi la decisione del Garante della privacy di bloccare TikTok in. Il popolare (soprattutto tra i più giovani e giovanissimi)network è stato il principale vettore di unache ha portato aalla morte di unadi 10 anni e adesso le autorità corrono ai ripari circa la tutela dei più giovani su queste piattaforme. Ma purtroppo il caso dellapalermitana non è il primo e presumibilmente nemmeno l’ultimo. Nel 2021 abbiamo molto chiaro cosa significhi “” di. La Blackoute la morte di Antonella, 10 anni Unaè costata la vita alla piccola Antonella Sicomero, morta soffocata dopo una sfida su TikTok. La sfida ...

statodelsud : Morire per un social con i genitori senza difese - Pino__Merola : Morire per un social con i genitori senza difese - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Ormai le vittime sono sempre più giovani, il caso della bimba di 10 anni di Palermo è solo l'ultimo di una serie https://t… - Italia00000 : RT @IlPrimatoN: Ormai le vittime sono sempre più giovani, il caso della bimba di 10 anni di Palermo è solo l'ultimo di una serie https://t… - IlPrimatoN : Ormai le vittime sono sempre più giovani, il caso della bimba di 10 anni di Palermo è solo l'ultimo di una serie -

Ultime Notizie dalla rete : Morire social

CATANIA - Un doloroso lutto colpisce la città di Catania: è deceduta dopo una lunga lotta contro il cancro nelle scorse ore l'avvocato Daniela Merenda, ...Si chiama “Black Out Challenge”, ma è nota anche come “Pass Out Challenge” o “Choking Game”, ed è una sfida folle che attualmente gira su TikTok, l’App n. 1 tra i ragazzi(ni) di oggi. È una prova di r ...