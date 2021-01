Milan, Ibrahimovic: “Squadra fragile. E pensare che Ilicic è stato troppo gentile con noi…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Milan torna bruscamente sulla terra. Merito della lezione impartita ai rossoneri dall'Atalanta. L'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic commenta il k.o. ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sono mancate tante cose. Adesso l'importante è recuperare e aspettare la prossima partita. La Squadra è un po' fragile perché mancano 4-5 titolari entrano giocatori che non hanno grande esperienza e tante partite in Serie A. Ma questa non può essere una scusa, siamo primi, anche se essere campioni d'inverno non vale a niente. C'è una nuova partita tra qualche giorno e abbiamo la possibilità di fare meglio di oggi, sicuro. Ora dobbiamo prepararci bene. Significa che finora abbiamo fatto bene, ma non è finita ancora. Ora viene il periodo più difficile, con tante partite che ci aspettano. Ora bisogna stare bene fisicamente e continuare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Iltorna bruscamente sulla terra. Merito della lezione impartita ai rossoneri dall'Atalanta. L'attaccante svedese Zlatancommenta il k.o. ai microfoni di Sky Sport: "Oggi sono mancate tante cose. Adesso l'importante è recuperare e aspettare la prossima partita. Laè un po'perché mancano 4-5 titolari entrano giocatori che non hanno grande esperienza e tante partite in Serie A. Ma questa non può essere una scusa, siamo primi, anche se essere campioni d'inverno non vale a niente. C'è una nuova partita tra qualche giorno e abbiamo la possibilità di fare meglio di oggi, sicuro. Ora dobbiamo prepararci bene. Significa che finora abbiamo fatto bene, ma non è finita ancora. Ora viene il periodo più difficile, con tante partite che ci aspettano. Ora bisogna stare bene fisicamente e continuare ...

