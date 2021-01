LIVE Biathlon | Mass start Anterselva in DIRETTA Delude Wierer | cinque errori | 17ma Ancora Simon davanti a tutte

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA MASCHILE DALLE 15.05 13.51: Prova non all’altezza delle aspettative delle azzurre che chiudono lontane dalla top ten:, che dunque lasciasenza podi individuali e 27ma Vittozzi, che non riesce a risollevarsi 13.50: Vittozzi chiude con unnte 27mo posto a 2’40” da13.49:chiude al 17mo posto, peggior risultato della stagione in questo format a 1’46” da13.48: Roeiseland tiene alle sue spalle Eckhoff, poi Bescond e Dzhyma a completare la top ten 13.47:la francese! Vince lei battendo Hanna Oeberg in volata, Hauser terza, ...