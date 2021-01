Lei è la figlia di un notissimo attore. Dicono che sono due gocce d’acqua. Voi avete capito chi è il papà? (Di sabato 23 gennaio 2021) Sicuramente avrete già riconosciuto la ragazza mostrata qui sotto; lei si chiama Camilla ed è la figlia di un popolare attore e regista teatrale: avete capito di chi stiamo parlando? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Ghini (@camillaghini) Camilla Ghini: un curriculum di tutto rispetto Anche se non si somigliano molto, la giovane donna è la figlia dell’amato Massimo Ghini; classe 1994, Camilla si diploma al liceo classico nel 2013 e comincia subito dopo a lavorare. A 27 anni, infatti, la ragazza ha un curriculum di tutto rispetto; a soli 15 anni si ritrova assieme al padre sul set della popolare serie tv ‘Raccontami‘. Il successo con “Forum” Tuttavia, il programma che le regalerà fama e notorietà è Forum; nel 2016, gli ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 23 gennaio 2021) Sicuramente avrete già riconosciuto la ragazza mostrata qui sotto; lei si chiama Camilla ed è ladi un popolaree regista teatrale:di chi stiamo parlando? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Camilla Ghini (@camillaghini) Camilla Ghini: un curriculum di tutto rispetto Anche se non si somigliano molto, la giovane donna è ladell’amato Massimo Ghini; classe 1994, Camilla si diploma al liceo classico nel 2013 e comincia subito dopo a lavorare. A 27 anni, infatti, la ragazza ha un curriculum di tutto rispetto; a soli 15 anni si ritrova assieme al padre sul set della popolare serie tv ‘Raccontami‘. Il successo con “Forum” Tuttavia, il programma che le regalerà fama e notorietà è Forum; nel 2016, gli ...

mariandres2014 : @simone21beatri1 @ritafrediani No che? Mia figlia vive a Londra e sia lei che le sue amiche mi hanno detto la stessa cosa. - Ambra29041330 : @LuBlue94 Se ti riferisci a Rosalinda concordo pure io. La figlia,essendo minorenne, l'ha vista con video come tutt… - luigibagnato : RT @Lucrezi97533276: Lei ha un compagno dal quale ha avuto una figlia, mi spiegate a quale famiglia tradizionale si riferisce ? https://t.c… - Feversinger : @foggylady Non ho seguito l'intervista,ma lei aveva sempre questa guerra con la madre,mentre col padre è un amore s… - Rosae37488907 : @LaStampa @fulviocerutti Invece mia figlia viziata ha speso 1200 euro perché camminava a 3 zampe ma lei ??cammina con 2 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lei figlia Il padre della bambina uccisa dalla sfida social: mia figlia finita in trappola La Repubblica Tik Tok dietro la fuga di una 16enne, la famiglia: «È stata plagiata». E lei risponde sui social

Tik Tok ancora sotto accusa. Dopo la morte di Antonella, il social sarebbe all'origine della fuga di una ragazza di 15 anni a Reggello (Firenze). Selena Jennifer, di ...

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica: faceva l'attrice di film porno

Barbara Exignotis , 45 anni, è la moglie di Nino Frassica . L' attore e comico dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, ...

Tik Tok ancora sotto accusa. Dopo la morte di Antonella, il social sarebbe all'origine della fuga di una ragazza di 15 anni a Reggello (Firenze). Selena Jennifer, di ...Barbara Exignotis , 45 anni, è la moglie di Nino Frassica . L' attore e comico dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, ...