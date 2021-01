Larry King è morto, addio allo storico conduttore americano: il triste annuncio (Di sabato 23 gennaio 2021) Larry King, famosissimo conduttore statunitense, è morto a causa di complicazioni legate al Covid 19, dopo una lunga serie di problemi di salute. Il famoso presentatore USA Larry King è morto (fonte Instagram)Larry King è morto all’età di 87 anni mentre si trovava ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Il celebre conduttore americano era stato ricoverato qualche settimana fa, risultando positivo al Coronavirus. Data la sua età, King era stato subito trattato seguendo la profilassi dei pazienti ad alto rischio. Inoltre, al momento del ricovero presentava già problemi di salute. Leggi anche: Coronavirus, è morto Phil ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 gennaio 2021), famosissimostatunitense, èa causa di complicazioni legate al Covid 19, dopo una lunga serie di problemi di salute. Il famoso presentatore USA(fonte Instagram)all’età di 87 anni mentre si trovava ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Il celebreera stato ricoverato qualche settimana fa, risultando positivo al Coronavirus. Data la sua età,era stato subito trattato seguendo la profilassi dei pazienti ad alto rischio. Inoltre, al momento del ricovero presentava già problemi di salute. Leggi anche: Coronavirus, èPhil ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : Morto per covid il leggendario giornalista Larry King #ANSA - claudioc : È morto Larry King - ilgiornale : Lo storico volto della Cnn aveva 87 anni e per 25 anni aveva condotto il 'Larry King Live'. Nel 2020 Larry King ave… -