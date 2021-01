Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteo Renzi resta ultimo in classifica per Indice di gradimento degli italiani. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera mostra come la crisi non abbia portato grande popolarità al leader di Iv anche perché continua a restare altissima la percentuale degli italiani che non capisce il perché della rottura della maggioranza di governo: ben il 42 per cento. Ecco la classifica dei leader stilata da Ipsos: L’Indice di gradimento del governo (51) è aumentato di due punti in una settimana, più per la capacità di tenuta dell’esecutivo che per provvedimenti specifici adottati, quello per il premier si mantiene stabile a 56. In questa fase tumultuosa il gradimento dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Matteoinperdidegli italiani. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera mostra come lanon abbia portato grande popolarità al leader di Iv anche perché continua are altissima la percentuale degli italiani che non capisce il perché della rottura della maggioranza di governo: ben il 42 per cento. Ecco ladei leader stilata da Ipsos: L’didel governo (51) è aumentato di due punti in una settimana, più per la capacità di tenuta dell’esecutivo che per provvedimenti specifici adottati, quello per il premier si mantiene stabile a 56. In questa fase tumultuosa ildei ...

HuffPostItalia : Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi - fizu70 : RT @HuffPostItalia: Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi - pborghilivorno : #sondaggi Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi - massimo09421979 : RT @HuffPostItalia: Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Indice gradimento Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi L'HuffPost Fate The Winx Saga 2 si farà: data d’uscita, cast, trama

Fate: The Winx Saga, la serie Netflix in live action ispirata al popolare cartone animato italiano creato da Iginio Straffi ...

Indice di gradimento, Renzi resta ultimo in classifica dopo la crisi

Matteo Renzi resta ultimo in classifica per indice di gradimento degli italiani. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera mostra come la crisi non abbia portato grande popolarità a ...

Fate: The Winx Saga, la serie Netflix in live action ispirata al popolare cartone animato italiano creato da Iginio Straffi ...Matteo Renzi resta ultimo in classifica per indice di gradimento degli italiani. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera mostra come la crisi non abbia portato grande popolarità a ...