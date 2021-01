I sindaco in coro | “Il Piano del Parco della Dea Diana non si tocca”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDurazzano (Bn) – Si è tenuta venerdì pomeriggio 22 gennaio alle 17,30 presso il Comune di Durazzano la conferenza dei Sindaci delintercomunale “Dea” per esaminare la sentenza del Consiglio di Stato relativa al nuovo comparto estrattivo in località Fossa delle Nevi, all’esito del tavolo regionale tenutosi in modalità telematica il 19 gennaio 2021 (tra il Vice-PresidenteRegione Bonavitacola, il Presidente Commissione Ambiente Zannini, il Presidente delPirozzi, la Direzione Generale Lavori Pubblici Giulivo e la Direzione Generale Ambiente Marmo). La Regione Campania, attraverso le parole dei suoi rappresentati, ha esortato i Comuni del“Dea” a provvedere all’esecuzionesentenza del CdS al fine di ...