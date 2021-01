Hockey pista, Serie A1 2021: Lodi vince e allunga, Ambrosio ne fa sei! (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato ricco di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2021, che ha visto gli Amatori Wasken Lodi confermarsi in cima alla classifica, sconfiggendo non senza fatica la Credit Agricole Sarzana per 4-3, grazie ad un tiro diretto di Domenico Illuzzi, con la Why Sport Valdagno che ha invece impattato per 4-4 contro la Galileo Follonica, nonostante la tripletta di uno scatenato Mattia Cocco. Grande prova di forza per Trissino, che si è imposto agevolmente sullo Scandiano per 13-3, a seguito della quaterna di Andrea Malagoli, mentre la GDS Impianti Forte dei Marmi ha avuto la meglio sulla Edilfox Grosseto per 12-1, in un match da antologia di Federico Ambrosio, che ha messo a referto ben 6 segnature. Pari tra TeamServiceCar Monza e Tierre Montebello, per 5-5, con la Ubroker Bassano che con ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato ricco di gare nellaA1 disu, che ha visto gli Amatori Waskenconfermarsi in cima alla classifica, sconfiggendo non senza fatica la Credit Agricole Sarzana per 4-3, grazie ad un tiro diretto di Domenico Illuzzi, con la Why Sport Valdagno che ha invece impattato per 4-4 contro la Galileo Follonica, nonostante la tripletta di uno scatenato Mattia Cocco. Grande prova di forza per Trissino, che si è imposto agevolmente sullo Scandiano per 13-3, a seguito della quaterna di Andrea Malagoli, mentre la GDS Impianti Forte dei Marmi ha avuto la meglio sulla Edilfox Grosseto per 12-1, in un match da antologia di Federico, che ha messo a referto ben 6 segnature. Pari tra TeamServiceCar Monza e Tierre Montebello, per 5-5, con la Ubroker Bassano che con ...

FOTO E VIDEO. Mastini come in un sogno: travolgono la capolista e ci fanno sognare

Perfetta sinfonia giallonera con gli acuti di "medicina" Xamin (2 gol), Drolet ed Erik Mazzacane: il Caldaro non può nulla. Agganciato il terzo posto, semifinali di Coppa Italia vicine. Una dedica? Al ...

