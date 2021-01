"Governo zitto sull'arresto di un membro dello staff di Arcuri". Scopia l'ira di Salvini (Di sabato 23 gennaio 2021) Roberta Damiata Con un post sui suoi profili social Matteo Salvini chiede chiarezza immediata sull'arresto di Natale Errigo, membro dello staff del commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri L’inchiesta del pm di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha portato all’arresto tra gli altri Natale Errigo consulente di Invitalia e membro dello staff del commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, arriva ad un passo dall’esecutivo nel silenzio generale. Un silenzio che non è piaciuto a Matteo Salvini che sulla questione ha scritto un post per denunciare il fatto passato, a suo dire, sotto silenzio. “Arrestato Natale Errigo, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Roberta Damiata Con un post sui suoi profili social Matteochiede chiarezza immediatadi Natale Errigo,del commissario per l’emergenza Covid DomenicoL’inchiesta del pm di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha portato all’tra gli altri Natale Errigo consulente di Invitalia edel commissario per l’emergenza Covid Domenico, arriva ad un passo dall’esecutivo nel silenzio generale. Un silenzio che non è piaciuto a Matteochea questione ha scritto un post per denunciare il fatto passato, a suo dire, sotto silenzio. “Arrestato Natale Errigo, ...

Con un post sui suoi profili social Matteo Salvini chiede chiarezza immediata sull'arresto di Natale Errigo, membro dello staff del commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ...

