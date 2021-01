Governo: Bettini, 'non servono transfughi ma una operazione politica' (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) - L'allargamento della maggioranza ha senso se "non mette insieme transfughi di vario tipo" ma se è "una cosa che esiste politicamente ed e fortissima, perchè la contraddizione è che certe forze sono prigioniere dell'altro campo". Lo ha detto Goffredo Bettini nel suo intervento all'attivo del Pd della provincia di Roma. "Deve essere una operazione politica" con "le forze di buona volontà che credono nell'Europa e che non si vogliono mettere sotto il tallone di Salvini e Meloni", ha sottolineato il dirigente dem. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen (Adnkronos) - L'allargamento della maggioranza ha senso se "non mette insiemedi vario tipo" ma se è "una cosa che esistemente ed e fortissima, perchè la contraddizione è che certe forze sono prigioniere dell'altro campo". Lo ha detto Goffredonel suo intervento all'attivo del Pd della provincia di Roma. "Deve essere una" con "le forze di buona volontà che credono nell'Europa e che non si vogliono mettere sotto il tallone di Salvini e Meloni", ha sottolineato il dirigente dem.

fattoquotidiano : Crisi di governo, direzione del Pd alla vigilia del voto in Aula. Bettini: “No a tavolo con Renzi, inaffidabile. Co… - Agenzia_Italia : 'Renzi ha visto una sua crisi politica dentro il governo e ha rotto per questo motivo' - fisco24_info : 'Renzi ha visto una sua crisi politica dentro il governo e ha rotto per questo motivo': AGI - Matteo Renzi 'garanti… - Affaritaliani : Crisi governo news: il voto si fa strada nel Pd. 'Non sarebbe colpo di stato' - ZenatiDavide : Bettini: “Le elezioni sono uno sciagura, ma non un colpo di stato”: «Le elezioni non sono un colpo di stato, sono l… -