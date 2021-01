GF Vip | messaggi d’amore per Elisabetta Gregoraci?

(Di sabato 23 gennaio 2021) I fan dinon accettano ancora il fatto che la loro beniamina si sia ritirata dalla casa più spiata d’Italia; nella giornata di sabato 23 gennaio sono passati proprio su cinecittà due striscioni di affetto che non sono stati ben visti dai gieffini, una su tutte Dayane Mello.è stata un personaggio molto amato e discusso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip; la decisione di abbandonare Articolo completo: dal blog SoloDonna

RedazioneLaNews : #Milano Farsi fare gli auguri di compleanno da Valeria Marini costa 60 euro - nicola1691 : Farsi fare gli auguri di compleanno da Valeria Marini costa 60 euro - MaurizioAlba : RT @Mizio76: @MaurizioAlba questo fa al caso tuo! - Mizio76 : @MaurizioAlba questo fa al caso tuo! - milano_today : Gli auguri di compleanno fatti da #Cicciolina? Costano 30 euro. Dalla #Marini? 60 euro. Ecco i prezzi della start-u… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip messaggi

I fan di Elisabetta Gregoraci non accettano ancora il fatto che la loro beniamina si sia ritirata dalla casa più spiata d’Italia; nella ...Due aerei per Elisabetta Gregoraci hanno sorvolato la casa del GF Vip: Giulia Salemi non commenta, Dayane e Stefania pungenti coi fan.