Game of Thrones | raddoppia | arriva un’altro spin-of

Un' altra serie TV ambientata nell'universo di Westeros sembra essere in produzione. Lo confermano Variety, Entertainment Veekly che riferiscono che i lavori di un secondo spin-off di Game of Thrones la serie prequel che esplorerà i conflitti tra la famiglia Targaryen trecento anni prima di Game of Thrones, siano iniziati. Cosa ha riportato Variety sullo spin-of di Game of Thrones? La serie sarà incentrata sulla raccolta Tales of Dunk and Egg, rilasciata nel 2015, che racchiude i tre romanzi The Hedge Knight, The Sworn Sword e The Mistery Knight pubblicati da Martin tra il 1998 e il 2010. La storia sarà dunque ambientata circa 90 anni prima della saga principale e narrerà le avventure di Ser Duncan l'Alto (Dunk) e del suo giovane scudiero Egg, ...

