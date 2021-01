F1 | Fernando Alonso non si nasconde | “Ho dovuto cambiare stile di guida” E su Hamilton…

(Di sabato 23 gennaio 2021) Al suo rientro nel circus della F1, dopo due anni di assenza, manca sempre di meno. E’ uncarichissimo quello che in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi sia sul futuro, ma tornando anche sul suo passato. “Per tornare – ha affermato l’iberico due volte campione del mondo – hoil miodi: è una cosa, questa, che non ho mai voluto rendere troppo pubblica”. Poi su quello che è stato ormai più di un decennio fa, quandodivise il box, alla McLaren, con Hamilton fa sapere: “Ho avuto delle frizioni con lui, con alcuni incidenti che ci capitarono nel pit lane di alcuni circuiti, dove la fortuna ha spesso contato un ruolo decisivo”. Foto: Lapresse

Al suo rientro nel circus della F1, dopo due anni di assenza, manca sempre di meno. E' un Fernando Alonso carichissimo quello che in questi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni proiettandosi sia ...Il duello tra Alonso e Vettel nel 2021 non sarà certamente per la corona iridata come in passato, ma i due potrebbero essere protagonisti dell'accesissima lotta a centro gruppo con Alpine e Aston Mart ...