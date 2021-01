Elisa Isoardi, messaggio social: “Ama per sempre” (Di sabato 23 gennaio 2021) Parla Elisa Isoardi, messaggio social dopo l’intervista a ‘Verissimo’ in cui si è confessata su Matteo Salvini: “Ama per sempre”. (Instagram)Stanno facendo molto discutere le anticipazioni dell’intervista che ha rilasciato in queste ore a ‘Verissimo’ la conduttrice Elisa Isoardi. L’ex presentatrice della Prova del Cuoco ha confessato infatti a Silvia Toffanin quanto sia difficile e complicato chiudere una relazione. In particolare, il riferimento è alla lunga storia tra lei e il leader della Lega, Matteo Salvini. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisa Isoardi: “Tre anni per metabolizzare la storia con Salvini” I due sono stati fidanzati per cinque anni, ma chiudere non è stato semplice. Ci sono voluti tre per ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) Parladopo l’intervista a ‘Verissimo’ in cui si è confessata su Matteo Salvini: “Ama per”. (Instagram)Stanno facendo molto discutere le anticipazioni dell’intervista che ha rilasciato in queste ore a ‘Verissimo’ la conduttrice. L’ex presentatrice della Prova del Cuoco ha confessato infatti a Silvia Toffanin quanto sia difficile e complicato chiudere una relazione. In particolare, il riferimento è alla lunga storia tra lei e il leader della Lega, Matteo Salvini. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>: “Tre anni per metabolizzare la storia con Salvini” I due sono stati fidanzati per cinque anni, ma chiudere non è stato semplice. Ci sono voluti tre per ...

