“Crolla tutto, scappiamo!”. Tempesta si abbatte sulla casa del GF Vip, inquilini terrorizzati: cosa è successo (Di sabato 23 gennaio 2021) La giornata del Grande Fratello Vp si conclude con i primi passi che porteranno i vipponi alla sfida settimanale. “Vipponi, la casa del Grande Fratello si sta per trasformare nell’epicentro della moda mondiale. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi e sulla presentazione esclusiva della collezione 2021 del prestigioso marchio di moda del GF… – spiegano Dayane e Andrea – sarete voi a disegnare, preparare e creare i nuovi capi e a organizzare la sfilata di domani. Invitato di eccezione: il pubblico a casa! Buona fashion saturday night!”. I concorrenti prendono subito con grande entusiasmo l’attività proposta del Grande Fratello e Andrea invita i coinquilini a raggiungere il magazzino dove li aspettano delle ceste con dentro tutto l’occorrente per creare la collezione. Il GF Vip trasforma in un atelier ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) La giornata del Grande Fratello Vp si conclude con i primi passi che porteranno i vipponi alla sfida settimanale. “Vipponi, ladel Grande Fratello si sta per trasformare nell’epicentro della moda mondiale. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi epresentazione esclusiva della collezione 2021 del prestigioso marchio di moda del GF… – spiegano Dayane e Andrea – sarete voi a disegnare, preparare e creare i nuovi capi e a organizzare la sfilata di domani. Invitato di eccezione: il pubblico a! Buona fashion saturday night!”. I concorrenti prendono subito con grande entusiasmo l’attività proposta del Grande Fratello e Andrea invita i coa raggiungere il magazzino dove li aspettano delle ceste con dentrol’occorrente per creare la collezione. Il GF Vip trasforma in un atelier ...

Stocca64 : RT @Stocca64: Tutto ciò non ha nulla a che fare con le #rappresaglie di un #Governodicialtroni nei confronti del #Nord, vero? ?? Ma se l'#ec… - PinoVaccaro77 : @IannielloBruno @PFonsecaCoach @EdDzeko @Mayoral_Borja @OfficialASRoma Bruno, serve serietà non anarchia. Se non c'… - labo_franco : RT @Stocca64: Tutto ciò non ha nulla a che fare con le #rappresaglie di un #Governodicialtroni nei confronti del #Nord, vero? ?? Ma se l'#ec… - ChiaroLeo : MATTARELLA, 2 RACC. 33 TEL QUIRINALE, 30 FAX, X SFATARE, CROLLO???????????????????????????????????RAPPRESENTA SISTEMA, ANTICOSTITU… - Marco1999Busa : RT @tempoweb: ? #Conte paga la Cassa ai cognati ? 'Crolla tutto', il #centrodestra si affida al Colle ? Caos trasporti, passeggeri come sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla tutto "Presidente, così crolla tutto". Il centrodestra ricevuto al Quirinale Il Tempo Crolla il tetto di un palazzo: paura e famiglie evacuate

Livorno, 22 gennaio 2021 - Grande paura in via Foscolo per il crollo di un tetto: sei famiglie evacuate, ma nessuna persona è rinasta ferita. E' successo nel tardo pomeriggio, verso le 18.30: forse a ...

Tempesta di vento in via Ugo Foscolo: crolla il tetto di un palazzo

Livorno: evacuato lo stabile, nessun ferito. Illesa l'unica persona che si trovava nella casa senza più il soffitto: ...

Livorno, 22 gennaio 2021 - Grande paura in via Foscolo per il crollo di un tetto: sei famiglie evacuate, ma nessuna persona è rinasta ferita. E' successo nel tardo pomeriggio, verso le 18.30: forse a ...Livorno: evacuato lo stabile, nessun ferito. Illesa l'unica persona che si trovava nella casa senza più il soffitto: ...