Tommaso Zorzi e Oppini di nuovo insieme: svolta inaspettata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il duo composto da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato esplosivo all’interno della Casa. I telespettatori che hanno seguito le loro vicende all’interno della casa, sicuramente hanno apprezzato le loro sfumature. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che prima della partecipazione al GF Vip erano due perfetti sconosciuti, nel programma hanno instaurato un rapporto bellissimo. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il duo composto dae Francescoè stato esplosivo all’interno della Casa. I telespettatori che hanno seguito le loro vicende all’interno della casa, sicuramente hanno apprezzato le loro sfumature.e Francesco, che prima della partecipazione al GF Vip erano due perfetti sconosciuti, nel programma hanno instaurato un rapporto bellissimo. L'articolo proviene da Inews.it.

trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - aquiver_effe : RT @STYVLEVS94: Ma dove vogliono andare senza Tommaso Zorzi? Me lo chiedo sul serio #tzvip - so__fi_a_ : RT @guestofworld_: 'Abbiamo il rosa e l'oro che sono colori allegri per eccellenza, le lettere sono al contrario, la scritta è sbarrata. C'… - TZstan_ : RT @tutticomemily: “Io voglio scrivere ansia ma non voglio dargliela vinta” Tommaso Zorzi, questo è un messaggio bellissimo #tzvip - lvpinsbb : RT @STYVLEVS94: Ma dove vogliono andare senza Tommaso Zorzi? Me lo chiedo sul serio #tzvip -