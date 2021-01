TikTok, il Garante della Privacy dispone il blocco per gli utenti di cui non è stata verificata l'età (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Autorità ha deciso di intervenire in via d'urgenza dopo il caso della bambina di Palermo: già a dicembre erano state contestate una serie di violazioni Leggi su today (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'Autorità ha deciso di intervenire in via d'urgenza dopo il casobambina di Palermo: già a dicembre erano state contestate una serie di violazioni

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - PaolaPisano_Min : Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto nei confronti di #TikTok il blocco immediato dell’uso d… - sole24ore : Garante Privacy blocca TikTok per gli utenti di cui non è accertata l’età - CyberSecurityN8 : RT @equipeprivacy: Garante #Privacy Blocco immediato di #TikTok ed uso dati utenti per i quali non sia accertata con sicurezza l’età anagra… - Michele92294906 : RT @sole24ore: Garante Privacy blocca TikTok per gli utenti di cui non è accertata l’età -