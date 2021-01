The Good Doctor 4 e The Resident 2, trama 3^ puntata 22 gennaio: due difficili interventi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serata medical drama su Rai 2 per i fan del genere, i quali questa sera 22 gennaio, potranno godersi la terza puntata di The Good Doctor 4 e The Resident 2. In entrambi, i telefilm, come rivelano le anticipazioni, ci saranno dei difficili interventi da affrontare e problemi sentimentali. Nella puntata di The Good Doctor, il dottor Shaun dovrà decidere se sottoporre o meno una minore ad un delicato intervento chirurgico e contemporaneamente dovrà affrontare una piccola crisi con la sua ragazza Lea. In The Resident, invece, il dottor Hawkins dovrà cercare di aiutare un bambino con le crisi epilettiche, ma verrà scosso dal ricovero di suo padre. Intanto, il dottor Pradesh avrà problemi sentimentali e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serata medical drama su Rai 2 per i fan del genere, i quali questa sera 22, potranno godersi la terzadi The4 e The2. In entrambi, i telefilm, come rivelano le anticipazioni, ci saranno deida affrontare e problemi sentimentali. Nelladi The, il dottor Shaun dovrà decidere se sottoporre o meno una minore ad un delicato intervento chirurgico e contemporaneamente dovrà affrontare una piccola crisi con la sua ragazza Lea. In The, invece, il dottor Hawkins dovrà cercare di aiutare un bambino con le crisi epilettiche, ma verrà scosso dal ricovero di suo padre. Intanto, il dottor Pradesh avrà problemi sentimentali e ...

