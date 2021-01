Star Wars The High Republic: corti animati in arrivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come sappiamo ormai da tempo l’universo espanso di Star Wars sta per espandersi ancora con l’arrivo della nuova linea narrativa The High Republic. Lucasfilm ha deciso di rendere il lancio ancora più corposo, aggiungendo alla serie a fumetti e ai primi romanzi ufficiali, una serie di corti animati in digitale, realizzati da Eastham Studios, di presentazione dei personaggi principali. Ciascun episodio si concentrerà su un personaggio e sul viaggio che lo porterà agli eventi di The High Republic. Il primo avrà come protagonista la giovane Jedi Vernestra Rwoh. I corti usciranno esclusivamente sul sito web e sul canale YouTube ufficiale di Star Wars. Dall’account YouTube ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come sappiamo ormai da tempo l’universo espanso dista per espandersi ancora con l’della nuova linea narrativa The. Lucasfilm ha deciso di rendere il lancio ancora più corposo, aggiungendo alla serie a fumetti e ai primi romanzi ufficiali, una serie diin digitale, realizzati da Eastham Studios, di presentazione dei personaggi principali. Ciascun episodio si concentrerà su un personaggio e sul viaggio che lo porterà agli eventi di The. Il primo avrà come protagonista la giovane Jedi Vernestra Rwoh. Iusciranno esclusivamente sul sito web e sul canale YouTube ufficiale di. Dall’account YouTube ...

In uscita dei corti di presentazione dei personaggi del nuovo arco narrativo dell'universo Star Wars The High Republic ...

