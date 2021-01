Sofia Goggia perfetta sulle nevi di Crans Montana: sua la discesa libera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Crans Montana è senza dubbio una delle piste più amate dalle fuoriclasse dello sci italiano. Le quattro vittorie consecutive in combinata di Federica Brignone e il successo di Sofia Goggia nel 2019 rappresentano solo alcuni esempi di un lungo rapporto che lega la squadra azzurra alla località elvetica. Fra i trionfi che sono rimasti nella storia dello sport tricolore va senza dubbio ricordato quello di Alberto Tomba, che nel 1998 colse la cinquantesima e ultima affermazione della carriera. Il feeling fra la nazionale italiana e le nevi del Canton Vallese si è rafforzato ulteriormente nella mattinata di venerdì 21 gennaio grazie alla campionessa olimpica Sofia Goggia che si è aggiudicata la prima discesa libera del week-end. Il forte ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021)è senza dubbio una delle piste più amate dalle fuoriclasse dello sci italiano. Le quattro vittorie consecutive in combinata di Federica Brignone e il successo dinel 2019 rappresentano solo alcuni esempi di un lungo rapporto che lega la squadra azzurra alla località elvetica. Fra i trionfi che sono rimasti nella storia dello sport tricolore va senza dubbio ricordato quello di Alberto Tomba, che nel 1998 colse la cinquantesima e ultima affermazione della carriera. Il feeling fra la nazionale italiana e ledel Canton Vallese si è rafforzato ulteriormente nella mattinata di venerdì 21 gennaio grazie alla campionessa olimpicache si è aggiudicata la primadel week-end. Il forte ...

