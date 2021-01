Renzi: o primo o niente (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra che nessuno capisca bene cos’abbia in testa Matteo Renzi, tanto da ricorrere a motivazioni più vicine alla psicologia, piuttosto che alla politica. Qualcuno parla di Ego smisurato, di una personalità che non accetta ruoli di secondo piano, ma soprattutto si evidenzia come tutto questo sia inversamente proporzionale alla rappresentanza che il suo partito ha Leggi su periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra che nessuno capisca bene cos’abbia in testa Matteo, tanto da ricorrere a motivazioni più vicine alla psicologia, piuttosto che alla politica. Qualcuno parla di Ego smisurato, di una personalità che non accetta ruoli di secondo piano, ma soprattutto si evidenzia come tutto questo sia inversamente proporzionale alla rappresentanza che il suo partito ha

Ne parlano con Giancarlo Usai, nella rassegna stampa di RaiNews24 su Rainews, Francesco Maselli (L'Inkiesta) e Nicola Graziani (Agi), con la nostra prima pagina di oggi, 22 gennaio 2021.

Renzi: o primo o niente

Per lui, arrivare secondo o ultimo è lo stesso, perchè significa scomparire – e stavolta davvero – dalla scena politica ...

