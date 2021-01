Ravenna capitale Dantesca | “A riveder le stelle”

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021), si prepara per il settecentenario della morte del sommo Poeta. Sarà infatti, in stretta collaborazione con la città di Firenze, la protagonista delle celebrazioni previste in tutt’Italia attraverso un programma culturale “Dante. Gli occhi della mente“. Una serie di progetti espositivi ed eventi in memoria del padre della lingua Italiana.