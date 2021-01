Navalny, fermati in Russia la portavoce e altri collaboratori dell'oppositore (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato alcuni collaboratori del leader dell'opposizione Aleksej Navalny . A Mosca sono stati bloccati la portavoce del dissidente, Kira Yarmish , e Gheorghi Alburov , che lavora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato alcunidel leader'opposizione Aleksej. A Mosca sono stati bloccati ladel dissidente, Kira Yarmish , e Gheorghi Alburov , che lavora ...

