Milan-Atalanta, i convocati di Gian Piero Gasperini: out Gomez, Pasalic e Piccini (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella giornata di domani l'Atalanta sarà impegnata nel big-match di San Siro contro il Milan, valevole per il diciottesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico del club nerazzurro Gian Piero Gasperini, in vista di questa delicata sfida, ha diramato la lista dei convocati, tra i quali non figurano Alejandro Gomez, Mario Pasalic e Cristiano Piccini. Ecco l'elenco completo: PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini; DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri; CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk; ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

