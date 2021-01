Isola dei Famosi 2021, è ufficiale: Alvin non sarà l’inviato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra poche settimane su Canale 5 tornerà l’Isola dei Famosi, per la prima volta condotta da Ilary Blasi. Non si sa ancora quasi nulla sui concorrenti che prenderanno parte al reality, e neanche sugli opinionisti in studio che dovrebbero accompagnare Ilary in questa avventura. Qualche indiscrezione, pochi nomi, ma nulla di ufficiale. Quel che è certo è che l’inviato, quest’anno, non sarà Alvin. A comunicarlo lo stesso presentatore, che su Instagram ha scritto Mi chiedete spesso notizie sull’Isola… eccole. Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’Isola sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, ... Leggi su trendit (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra poche settimane su Canale 5 tornerà l’dei, per la prima volta condotta da Ilary Blasi. Non si sa ancora quasi nulla sui concorrenti che prenderanno parte al reality, e neanche sugli opinionisti in studio che dovrebbero accompagnare Ilary in questa avventura. Qualche indiscrezione, pochi nomi, ma nulla di. Quel che è certo è che, quest’anno, non. A comunicarlo lo stesso presentatore, che su Instagram ha scritto Mi chiedete spesso notizie sull’… eccole. Gli anni in cui ho scelto di partecipare all’sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è una grande soddisfazione, ...

