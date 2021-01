In aumento i contagi tra i bimbi, ma "la malattia resta non grave" (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - I casi di coronavirus sono aumentati tra i bambini ma "per i più piccoli il Covid resta una patologia non grave". Lo assicura Andrea Campana, primario del reparto di pediatria multispecialistica del Bambino Gesù, sede di Palidoro oggi centro Covid. Campana tiene a smorzare l'allarme circolato di recente su un aumento di casi di bambini in rianimazione con complicanze: "I dati che abbiamo mostrano un aumento di contagi tra i bambini con una chiara impennata nella seconda ondata - spiega all'AGI - ma si è anche abbassata la durata della degenza". E questo "perché abbiamo capito come gestire la malattia in tempi rapidi. Oggi dimettiamo anche bambini positivi e in alcuni casi paucisintomatici, facendoli appoggiare in strutture alberghiere messe a disposizione dalla Regione Lazio se ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - I casi di coronavirus sono aumentati tra i bambini ma "per i più piccoli il Coviduna patologia non". Lo assicura Andrea Campana, primario del reparto di pediatria multispecialistica del Bambino Gesù, sede di Palidoro oggi centro Covid. Campana tiene a smorzare l'allarme circolato di recente su undi casi di bambini in rianimazione con complicanze: "I dati che abbiamo mostrano unditra i bambini con una chiara impennata nella seconda ondata - spiega all'AGI - ma si è anche abbassata la durata della degenza". E questo "perché abbiamo capito come gestire lain tempi rapidi. Oggi dimettiamo anche bambini positivi e in alcuni casi paucisintomatici, facendoli appoggiare in strutture alberghiere messe a disposizione dalla Regione Lazio se ...

Piedimonte Matese – L’epidemia nel territorio del Comune di Piedimonte Matese avanza in maniera preoccupante. La gente chiede maggiori controlli per imporre alle persone in isolamento il rispetto dell ...

Nella giornata di oggi, venerdì 22 gennaio, è atteso il consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia di Covid in Italia. La Toscana resterà in zona gialla: nella Regione procede il ...

