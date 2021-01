Il problema non sono le challenge. Il problema è che, se hai 10 anni, vìoli le condizioni d’uso di TikTok (Di venerdì 22 gennaio 2021) È il vecchio problema di perdersi a guardare il dito mentre si indica la luna. Nel corso della giornata di ieri, dopo la tragica notizia della bambina di Palermo di 10 anni morta in seguito a un soffocamento, con la scoperta – all’interno del bagno – del telefono con cui molto probabilmente stava girando un video, in tanti hanno concentrato la loro attenzione sul presunto problema delle “challenge” su TikTok. Un problema che vi abbiamo invitato a valutare con molta attenzione, perché – al momento – non ci sono evidenze specifiche su #hangingchallenge o su #blackoutchallenge. Se fosse confermato, come sembra suggerire anche la dichiarazione ufficiale del team che si è messo a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) È il vecchiodi perdersi a guardare il dito mentre si indica la luna. Nel corso della giornata di ieri, dopo la tragica notizia della bambina di Palermo di 10morta in seguito a un soffocamento, con la scoperta – all’interno del bagno – del telefono con cui molto probabilmente stava girando un video, in tanti hanno concentrato la loro attenzione sul presuntodelle “” su. Unche vi abbiamo invitato a valutare con molta attenzione, perché – al momento – non cievidenze specifiche su #hangingo su #blackout. Se fosse confermato, come sembra suggerire anche la dichiarazione ufficiale del team che si è messo a ...

