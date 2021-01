Daydreamer al posto del Segreto: la soap torna nel pomeriggio di Canale 5 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mediaset cambia ancora la programmazione della serie con Can e Sanem protagonisti dopo il flop della prima serata: nuovo appuntamento dal lunedì al venerdì L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mediaset cambia ancora la programmazione della serie con Can e Sanem protagonisti dopo il flop della prima serata: nuovo appuntamento dal lunedì al venerdì L'articolo proviene da Gossip e Tv.

EnfantProdige : #IlSegreto che per 3 anni è stato spremuto come un limone cancellato per far posto al mediocre #Daydreamer che non… - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Da lunedì Daydreamer trainerà Pomeriggio Cinque, al posto de Il Segreto. Poco rispetto per la telenovela spagnola che… - cristia_urbano : RT @Mattiabuonocore: Da lunedì Daydreamer trainerà Pomeriggio Cinque, al posto de Il Segreto. Poco rispetto per la telenovela spagnola che… - empathetic_girl : Ma martedì sera non vi piaceva? Merita un posto in prima serata Non capite un cazzo Avete trattato male questa fant… - CIAfra73 : @fabio_blob_ Ci sarà un altro post per spiegare tutto. Questo era un post per lo spostamento al martedì, preparato… -