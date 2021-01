Covid, fiammata di contagi: nuova variante francese? Cosa sappiamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alfie Borromeo L’evoluzione della pandemia di coronavirus nel mondo continua a tenere in apprensione. In alcune zone della Francia si sono registrate recentemente “fiammate” locali di contagi, che alimentano l’ipotesi di una nuova variante del Covid-19 al momento ancora sconosciuta, più contagiosa di quelle osservate fino a oggi nel Paese. Come riporta ‘Ansa’, nell’ospedale di Compiègne, nel nord di Parigi, sono risultati 160 i pazienti contagiati, ma la variante inglese, inizialmente sospettata, è stata esclusa dalle analisi. Un fenomeno analogo si è verificato anche nel Sud-Ovest, nel centro e nell’Est, dove in diversi ospedali si è registrata una media di casi Covid molto più alta di quella nazionale. La direttrice dell’ospedale di Compiègne, ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alfie Borromeo L’evoluzione della pandemia di coronavirus nel mondo continua a tenere in apprensione. In alcune zone della Francia si sono registrate recentemente “fiammate” locali di, che alimentano l’ipotesi di unadel-19 al momento ancora sconosciuta, piùosa di quelle osservate fino a oggi nel Paese. Come riporta ‘Ansa’, nell’ospedale di Compiègne, nel nord di Parigi, sono risultati 160 i pazientiati, ma lainglese, inizialmente sospettata, è stata esclusa dalle analisi. Un fenomeno analogo si è verificato anche nel Sud-Ovest, nel centro e nell’Est, dove in diversi ospedali si è registrata una media di casimolto più alta di quella nazionale. La direttrice dell’ospedale di Compiègne, ...

L'evoluzione della pandemia di coronavirus nel mondo continua a tenere in apprensione. In alcune zone della Francia si sono registrate recentemente ...

