Ciclismo, la Eolo-Kometa è pronta per l’esordio: si parte dalla Clàssica Comunitat Valenciana (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio sarà un giorno storico per la neo nata formazione Professional italiana Eolo-Kometa. La compagine di Ivan Basso e Alberto Contador infatti, è pronta ad affrontare con una grande carica di emozioni la sua prima corsa ufficiale, la Clàssica Comunitat Valenciana 1969. La Nucía-Valencia, 150 chilometri per un esordio stagionale in una gara rinata dopo ben sedici anni di assenza grazie all’impegno del Club Ciclista La Marina e dell’ex professionista Antonio Molina. Ad onorare al meglio la compagine di azzurro vestita ci penseranno sette uomini: Alessandro Fancellu, Davide Bais, Edward Ravasi, Francesco Gavazzi, Luca Pacioni, Mattia Frapporti e Samuele Rivi. “Attendiamo con impazienza questa gara con particolare entusiasmo – ha spiegato nel comunicato stampa della sua ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domenica 24 gennaio sarà un giorno storico per la neo nata formazione Professional italiana. La compagine di Ivan Basso e Alberto Contador infatti, èad affrontare con una grande carica di emozioni la sua prima corsa ufficiale, la1969. La Nucía-Valencia, 150 chilometri per un esordio stagionale in una gara rinata dopo ben sedici anni di assenza grazie all’impegno del Club Ciclista La Marina e dell’ex professionista Antonio Molina. Ad onorare al meglio la compagine di azzurro vestita ci penseranno sette uomini: Alessandro Fancellu, Davide Bais, Edward Ravasi, Francesco Gavazzi, Luca Pacioni, Mattia Frapporti e Samuele Rivi. “Attendiamo con impazienza questa gara con particolare entusiasmo – ha spiegato nel comunicato stampa della sua ...

stefanozana : RT @ValerioDeMolli: In bocca al lupo ragazzi Bello vedere nascere una nuova avventura sportiva nel ciclismo importante nel pieno della pand… - ValerioDeMolli : In bocca al lupo ragazzi Bello vedere nascere una nuova avventura sportiva nel ciclismo importante nel pieno della… - varesenews : Esordio in corsa per la Eolo-Kometa: in gruppo anche Ravasi e Fancellu - eolo_it : Con l'aiuto dell'@EoloKometaTeam porteremo i nostri valori in tutti i #piccolicomuni d'Italia: perché il ciclismo è… - Javier_Bardaji : RT @EoloKometaTeam: ??? @tuttobiciweb_it. ?? 'Mai fermarsi, nel ciclismo come nella vita': -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Eolo Esordio in corsa per la Eolo-Kometa: in gruppo anche Ravasi e Fancellu varesenews.it Ciclismo, la Eolo Kometa è pronta per l’esordio: si parte dalla Clàssica Comunitat Valenciana

Domenica 24 gennaio sarà un giorno storico per la neo nata formazione Professional italiana Eolo-Kometa. La compagine di Ivan Basso e Alberto Contador infatti, è pronta ad affrontare con una grande ca ...

Domenica 27 giugno si correrà il GP Città di Lugano

LUGANO - Domenica 27 giugno. Segnatevi questa data in agenda. Sarà il giorno del ritorno del grande ciclismo professionistico sulle strade del Luganese. Nel 2020 la corsa organizzata dal Velo Club Lug ...

Domenica 24 gennaio sarà un giorno storico per la neo nata formazione Professional italiana Eolo-Kometa. La compagine di Ivan Basso e Alberto Contador infatti, è pronta ad affrontare con una grande ca ...LUGANO - Domenica 27 giugno. Segnatevi questa data in agenda. Sarà il giorno del ritorno del grande ciclismo professionistico sulle strade del Luganese. Nel 2020 la corsa organizzata dal Velo Club Lug ...